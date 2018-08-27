Обработать 5 картинок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок219 просмотров

http://slsystems.ru/catalog

На страничке сайта разделы каталога отображаются в виде негативов.

Нужно создать негативы для 5-ти новых картинок.

7 лет назад
Brigadier
Денис 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ElCatto
Эдуард 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$9
1 день
Эдуард мастер своего дела! Детально разобрался в поставленной задаче, затем всё сделал быстро и четко. Работать вместе было очень приятно. Однозначно рекомендую!)
Было очень приятно работать с Денисом. Никаких проблем с оплатой. Коммуникации были на высоте, на поставленные вопросы отвечал оперативно и по делу. Задачи ставил конкретные, без колебаний. Однозначно знает чего хочет и что должно получиться в итоге. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ElCatto
Эдуард 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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