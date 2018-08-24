UI дизайн сайта blockchainarea.online

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок358 просмотров

Необходимо сделать  редизайн существующего сайта в соответствии с техническим заданием и прототипом. Информацию по разработке сайта можно найти по ссылкам:

https://drive.google.com/open?id=1kCG2AetT63umIWfpSEG_7UzowRc8OuTYsvbxYUeREw4

7 лет назад
free-appru
Никита 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров