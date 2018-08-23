Нужно сделать дизайн, в стиле сайта, одного экрана на главной странице и страницы service, немного позже еще нескольких страниц. Детали в личные сообщения. Оставляя заявку кидайте ссылки на 2 последних работы и 3 лучших работы.
Оформление главной страницы сайта-визитки
Требуется оформить главную страницу сайта-визитки Высшие курсы закройщиков
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