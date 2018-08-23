Оформление главной страницы сайта-визитки

В инстаграме есть возможность в подпись добавлять ссылку. Вот есть 2 инставизики: http://whatssapp.kz/DreamTeamShop/ http://www.whatssapp.kz/test2/ Их дизайн конечно же ужасен. Сейчас мы делаем такие. Нужно по этому ...