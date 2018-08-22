Доработка дизайна ipoteka5.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки151 просмотр

Нужен дизайнер с опытом работы на Figma более 3 лет и только с предоставлением живых ссылок на свои работы, также должен быть опыт по создании дизайна многофункциональных личных кабинетов, цель работы улучшении страниц на сайте и в личном кабинете.

Для сайта ipoteka5.ru

Figma
7 лет назад
hagana
Айзик 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров