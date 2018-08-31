Дизайн сайта-одностраничника с формой в PSD

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Завершен28 заявок287 просмотров

В поисках исполнителя. ТЗ во вложении.

7 лет назад
habere
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$100
5 дней
Отличный исполнитель! Имеет чувство стиля и выдержанности. Коммуникабелен, не затягивает со сроками. При необходимости буду обращаться еще. И еще, не заламывает цену, как некоторые исполнители из ТОП.
5+

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад