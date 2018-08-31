Дизайн сайта-одностраничника с формой в PSD

Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для формы сбора заявок на бесплатный замер кухни. Форма будет использоваться как в десктоп-версии сайта, так и в мобильной, поэтому нужно будет отрисовать их оба (под компьютер и под смартфон). ...