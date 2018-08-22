Всем привет! Необходимо нарисовать дизайн для нового сайта (Landing page). Сайт будет по слаботочным системам (спутниковое ТВ, кабельные сети интернет и видеонаблюдение). Необходимо дизайн сделать современным читабельным и запоминающимся. ...
UX-дизайн для сайта по футболу https://football-fun.ru/
Для сайта по футболу https://football-fun.ru/ необходимо улучшить юзабилити десктопной версии, а также разработать мобильную версию сайта. Основные задачи: - уменьшить показатель отказа с 80% до 40-50%; - увеличить среднее время пребывания на сайте для новых пользователей с 1 минуты до 3-4 минут;- увеличить среднее количество просмотренных страниц с 1,5 до 4-5.
Заявки фрилансеров
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