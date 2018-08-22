UX-дизайн для сайта по футболу https://football-fun.ru/

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки246 просмотров

Для сайта по футболу https://football-fun.ru/ необходимо улучшить юзабилити десктопной версии, а также разработать мобильную версию сайта. Основные задачи: - уменьшить показатель отказа с 80% до 40-50%; - увеличить среднее время пребывания на сайте для новых пользователей с 1 минуты до 3-4 минут;- увеличить среднее количество просмотренных страниц с 1,5 до 4-5.

7 лет назад
smartclimategrou
39 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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