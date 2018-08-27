Добрый день.

Нужно проработать дизайн сайта. Занимаемся сдачей в аренду офисных помещений.

При входе хотелось бы видеть приветственную страницу, из которой было бы

понятно, что сдаём офисы в аренду и где можно выбрать здание. (Здания

при наведении подсвечиваются, это либо точки на карте, либо фото зданий)

При выборе здания появляется ещё страница, где слева в менюшке можно

выбрать этаж, а справа при этом появляется план этажа. Отдельные

помещения на плане, в зависимости от статуса (сдано/не сдано)

подсвечиваются разным цветом. При выборе конкретного свободного помещения должна появиться страничка с описанием помещения, стоимости его аренды и несколькими фотографиями)

И ещё страница с контактами, на которую, как и на главную можно попасть отовсюду.

Всё хочется сделать максимум наглядно.