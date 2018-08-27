Тема рюкзаки на колесах 7 Экранов + Мобилка. Более подробное тз скину в лс. прикрепляйте свои портфолио.
Дизайн сайта
Добрый день.
Нужно проработать дизайн сайта. Занимаемся сдачей в аренду офисных помещений.
При входе хотелось бы видеть приветственную страницу, из которой было бы
понятно, что сдаём офисы в аренду и где можно выбрать здание. (Здания
при наведении подсвечиваются, это либо точки на карте, либо фото зданий)
При выборе здания появляется ещё страница, где слева в менюшке можно
выбрать этаж, а справа при этом появляется план этажа. Отдельные
помещения на плане, в зависимости от статуса (сдано/не сдано)
подсвечиваются разным цветом. При выборе конкретного свободного помещения должна появиться страничка с описанием помещения, стоимости его аренды и несколькими фотографиями)
И ещё страница с контактами, на которую, как и на главную можно попасть отовсюду.
Всё хочется сделать максимум наглядно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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