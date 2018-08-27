Дизайн сайта

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Завершен29 заявок242 просмотра

Добрый день.

Нужно проработать дизайн сайта. Занимаемся сдачей в аренду офисных помещений.

При входе хотелось бы видеть приветственную страницу, из которой было бы

понятно, что сдаём офисы в аренду и где можно выбрать здание. (Здания 

при наведении подсвечиваются, это либо точки на карте, либо фото зданий)

При выборе здания появляется ещё страница, где слева в менюшке можно 

выбрать этаж, а справа при этом появляется план этажа. Отдельные 

помещения на плане, в зависимости от статуса (сдано/не сдано) 

подсвечиваются разным цветом.  При выборе конкретного свободного помещения должна появиться страничка с описанием помещения, стоимости его аренды и несколькими фотографиями)

И ещё страница с контактами, на которую, как и на главную можно попасть отовсюду.

Всё хочется сделать максимум наглядно.

7 лет назад
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
4 дня
Расми, спасибо. Работа сделана досрочно, без лишних вопросов и на высоком уровне. Все результаты и исходные материалы получил. Очень рад сотрудничеству.
Сотрудничаем не первый раз, Константин крайне приятный и ответственный заказчик. Взаимно!

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ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад