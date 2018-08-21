Создание дизайна информационного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок372 просмотра

Шапка:

1) Название сайта и слоган

2) Меню: главная, база знаний (или другое название), новости, контакты

Подвал:

по усмотрению дизайнера

Главная:

1) Верхний блок: Слева большой квадрат последней новости, справа 2-3 малентких

квадрата лучших новостей за месяц

2) Блок с текстом “стань профессионалом вместе с нами” и ссылка на вики

3) Блок с надписью “самый-самый мужчина/женщина” и тут 2 ссылки

Страница новостей:

1) Вывести выбор отображения новостей: по дате или по просмотрам за месяц/3 месяца/всего

2) Новости отображаются слева

3) Справа блок с рекламой

4) Блок новости должен отображать картинку, краткое содержание, автора, дату, количество просмотров, 2-3 метки

Страница детального просмотра новости:

1) должен отображать картинку, полное содержание, автора, дату, количество просмотров, 2-3 метки

2) переход на форму о нарушении авторских прав, недостоверную информацию

Страница контакты:

1) Ссылки на 2-3 почты администрации

Страница Викиум(или другое название):

Выбирает проф область, затем профессию, затем уровень: порог вхождения, средний

специалист, профессионал

При открытии уровня открывается страница, слева список многоуровневый

Скопировать структуру как на сайте https://www.w3schools.com

Любые поправки со стороны дизайнера приветствуются, но обговариваются )

7 лет назад
m4son
Олег 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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