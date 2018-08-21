Создание дизайна информационного сайта

Нам требуется улучшить дизайн и юзабилити нашего ресурса: https://home.effice.pro тут нужно предложить варианты по улучшению дизайна для пользователей. Есть пользователи, которые пользуются только входящей и исходящей корреспонденцией, есть те, кто пользуются ещё кнопками для создания ...