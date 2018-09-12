Здравствуйте. Создается сайт. Поначалу планируется, что он будет состоять из 5 страниц (Главная, Выполняемые работы, Прайс, Портфолио, Контакты). Сайт не большой с минимальным наполнением. Ищется человек, который проработает дизайн сайта. Дизайн хотелось бы ...
Дизайн главной страницы PSD по готовому прототипу сайта
Здравствуйте,
нужно нарисовать дизайн главной страницы сайта
Весь дизайн сайта (цвета, шрифты и т.д.) можно смотреть тут www.domconsalt.ru (делать примерно так же)
наш логотип уже готов
готов прототип главной страницы (прикрепляю)
Бюджет: 1000 - 2000 руб
подавайте заявку, указывайте Вашу цену, условия оплаты, срок.
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