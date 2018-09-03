Приветствую Нужно нарисовать несколько элементов для дизайна моего сайта на Wordpress Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и ...
Необходимо нарисовать дизайн интернет-магазина
Добрый день, нужен дизайн интернет магазина
Подобный этому:
https://www.avtoradosti.com.ua/
Матерьял а именно: марки и модели автомобилей есть, картинки катигорий товаров тоже есть
+ адаптивная версия
Выбранный исполнитель
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