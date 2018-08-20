Макет на инфо сайт

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Закрыт21 заявка244 просмотра

Добрый День 

Ищу дизайнера с опытом работы над информационными сайтами

ТЗ можно прочесть здесь https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit 

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7 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров