Хочу изменить дизайн сайта ugonavto.net Сайт на WordPress При ответе просьба указывать примерную цену за которую готовы сделать работу. Окончательная цена будет оговариваться перед началом работы. Максимальный бюджет 30 т.р.
Дизайнер-верстальщик
Дизайнер-верстальщик Нужен задание тут >>> https://goo.gl/WikLeb
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