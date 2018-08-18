Верстальщик-Дизайнер для Формы Заказов

Нужен дизайнереле версталшик для создания удобного, красивого и понятного интерфейса для форме

заказов, в общем UI/UX

Работаем в Bootstrap.

На данный моментформа поддерживает оформление заказа на 1 товар с его параметрами, надо разработать

UI с поддержкой несколькихтоваров и добавки их в корзину.

PDF прикреплён.

Если прочитали этосообщение то ответе на вопрос: какого цвета трава? (Так хоть буду знать что не

спам а реальнее ответы)