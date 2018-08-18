Дизайн сайта для агентства недвижимости

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка127 просмотров

1. Главая страница

Основной блок

  - лого, меню

  - блок с формой поиска, большая фоновая картинка

  - форма поиска по номеру объекта

Блок Property by category

Блок Featured property

Текстовый блок

Блок с иконками

Футер с контактная информацией

Пример: http://www.regalrealtyorlando.com/

2. Страница с результатами поиска

лого, меню

блок с формой поиска, фоновая картинка (высота 550-580px)

блок с результатами поиска

- по 3 объекта в строке

- картинка, тип объекта (house, apartment etc), город, цена, кнопка "MORE INFO"

Пример

http://www.regalrealtyorlando.com/search-homes/city_astatula/ptype_residential

3. Страница с описанием объекта:

Галерея - большое фото (500-550px) и под ней маленькие превью

Описание объекта (до 300 символов)

Таблица с данными по объекту

Фото и контактные данные агента

7 лет назад
firtsdata
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$140
5 дней

Заявки фрилансеров

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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