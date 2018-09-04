Дизайн лендинга

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки371 просмотр

Нужен дизайн небольшого одностраничного сайта (буквально одна страница, не SPA). Брендбука нет, это юридическая компания, сайт должен быть выполнен в строгом стиле.

7 лет назад
Avaylon
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$200
10 дней
Марина сделал очень хороший дизайн, рекомендую.
Сергей отличный заказчик! Четкая постановка задачи хоть и при малом объёме информации. Продолжаем положительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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