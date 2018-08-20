Есть блог, содержащий подобній публикации http://tomart-gallery.ru/video/2011075946-muhomor-krasnyy/ Нужно переделать на более современный дизайн
Редактирование дизайна сайта
Необходимо подправить дизайн сайта, отредактировать панели цвета,шрифты надписей и т.д.
Сейчас сайт в ужаснейшем состоянии,отдам заказ человеку имеющему в портфолио работы с хорошо выполненным дизайном,а также готовым выполнить работу самостоятельно
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