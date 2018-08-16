Необходим дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок291 просмотр

Просьба писать людей с пониманием отрисовки дизайна под разные разрешениия и мобильную версию.

С имеющимся портфолио и отзывами.

Ищу креативных людей с интересными идеями, которые в курсе последних тенденций на рынке ui/ux

7 лет назад
Godzila
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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