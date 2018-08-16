Требуется разработчик сайта! Необходимо разработать лендинг пейдж с глянцевым стилем , отфотошопить , отРетуШировАть (все фото материалы) + Анимация заглавных текстов и фото рисунков обязательно. ( пожалуйста, зпишите этот пункт -отдельно в блокнот ...
Необходим дизайн сайта
Просьба писать людей с пониманием отрисовки дизайна под разные разрешениия и мобильную версию.
С имеющимся портфолио и отзывами.
Ищу креативных людей с интересными идеями, которые в курсе последних тенденций на рынке ui/ux
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Есть блог, содержащий подобній публикации http://tomart-gallery.ru/video/2011075946-muhomor-krasnyy/ Нужно переделать на более современный дизайнДизайн сайтов47 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Нравится дизайн сайта http://kcsp27.ru/.Хочу продумать, как бы сделать похожий, но прежде чем думать над изменениями, хочу понять, как долго и дорого выйдет такой дизайн. Задача: Оцените, ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать дизайн-макет главной страницы по услугам Ассенизатора. Схематичный прототип во вложении к задаче. Дизайн должен быть ярким и современным. Цветовые предпочтения: - основной фон: светлый ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Необходимо внести правки в шаблон сайта, чтобы он отличался от первоначального по дизайну. (http://9602311999.myjino.ru) Поправить хедер и футер, элементы интерфейса на сайте, фон, заголовки, формы заявок, заменить шрифты. В карточку товара добавить блок ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина из нескольких страниц!Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт7 лет назад
- $89
Адаптивный дизайн посадочной страницыДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт http://depechemode.msk.ru/ Надо в его же верстке (отдельно выложу на тестовый домен) сменить полностью дизайн (картинки, лого, кнопки и т.д.) и шрифты под другую тему - вот на эту и в таком стиле https://bdva.ru/tickets/ ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходим дизайн посадочной страницы. Без цены и сроков отклики не рассматриваются.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно срочно!!!! Срок реализации 1 день. превью нужно сегодня Примеры того что нравится прикрепил. Задача получить заявку на почту или звонок. картинки самого катера в приложении. текст ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад