Дизайн лендинга по продаже одного катера катамарана за 1 день

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Примеры того что нравится прикрепил. Задача получить заявку на почту или звонок. картинки самого катера в приложении.

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Компания "Доминатор" начала производство универсальных стальных мореходных катеров-катамаранов. Судно представляет из себя базовую платформу-катамаран для создания не только круизных прогулочных катеров, но и судов, используемых для проведения различных работ на морских и речных акваториях.По заказу могут быть изготовлены надстройки любой конфигурации и назначения. Установлены как стационарные, так и подвесные двигатели. По желанию заказчика будет поставлены любые системы и насыщение судна.В прогулочном варианте стального катамарана предусмотрено удобное размещение нескольких семей с детьми для комфортного многодневного путешествия. Общая площадь помещений 22 м2 позволяет разместить все необходимые удобства, как в городской квартире.Разработано две концепции размещения кают-компании в кормовой и носовой частях надстройки.Приватные помещения состоят из двух кают. Одна из которых имеет двухуровневую кровать, где может располагаться семья с ребенком. Еще одно спальное место может быть организовано рядом с местом рулевого, для чего нужно опустить обеденный стол на уровень дивана.Гальюн на судне имеет все удобства: раковину для умывания, полноценный унитаз с функцией биде и душ. В отличии от обычный катерных гальюнов на этом судне все гигиенические процедуры проводятся с полным комфортом.

преимущества

1. ﻿Единственная верфь производящая стальные катамараны прогулочного и рабочего назначения, выполненные на одной платформе.2. Сборная конструкция катамарана позволяет доставить судно в любую точку России.3. Персонал по изготовлению интерьеров работал над проектами моторных яхт Тиммерман.4 . Компания является официальным дистрибьютором судовых двигателей и оборудования Craftsman Marine, что позволяет получить комплектующие из первых рук.