нужен сайт на тематику веб студии, веб программирование.
Адаптивный дизайн сайта
Необходимо создать адаптивный дизайн сайта.
ТЗ по ссылке: https://dropmefiles.com/3QMqZ
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