Сделать лендинг на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок208 просмотров

Ищем специалиста, который создаст макеты страниц сайта по брифу, а затем реализует данный дизайн на конструкторе. 

Ссылка на бриф: http://store.diadar.ru:8888/owncloud/s/fAvvHTsuabj69bu/download 

Пароль: 123 

Работу необходимо выполнить в 3 этапа:

1 этап: создание дизайн-макетов по предоставленному брифу 

2 этап: создание лендинга на wordpress 

В рамках данного этапа должны быть реализованы следующие страницы: 

Главная 

Блог 

Корзина 

Контакты

Где купить 

Доставка и оплата

3 этап: создание отдельных url-страниц для каждого элемента главной страницы 

В рамках данного этапа должны быть должны быть созданы страницы с уникальными url (в рамках одного домена) для каталога товаров, страницы товара, страницы с отзывами, страницы о компании. 

WordPress
7 лет назад
AMaksimova
Алена 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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