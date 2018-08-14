Нарисовать дизайн страницы «виртуальный хостинг» по макету. Ссылка на макет в приложенном файле. Стиль исполнения деловой. Цветовые схемы сайтов которые нравятся:www.leaseweb.com https://1cloud.ru/ https://qiwi.com/ Победитель получит подряд на прорисовку всех остальных ...
Сделать лендинг на WordPress
Ищем специалиста, который создаст макеты страниц сайта по брифу, а затем реализует данный дизайн на конструкторе.
Ссылка на бриф: http://store.diadar.ru:8888/owncloud/s/fAvvHTsuabj69bu/download
Пароль: 123
Работу необходимо выполнить в 3 этапа:
1 этап: создание дизайн-макетов по предоставленному брифу
2 этап: создание лендинга на wordpress
В рамках данного этапа должны быть реализованы следующие страницы:
Главная
Блог
Корзина
Контакты
Где купить
Доставка и оплата
3 этап: создание отдельных url-страниц для каждого элемента главной страницы
В рамках данного этапа должны быть должны быть созданы страницы с уникальными url (в рамках одного домена) для каталога товаров, страницы товара, страницы с отзывами, страницы о компании.
Заявки фрилансеров
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