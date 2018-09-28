Дизайн 3 страничек сайта

Александр безусловно талантлив, этого не отнять. Во всем остальном все очень печально. Во время разговора в скайпе отключается и потом на связь не выходит. Каждый день ему нужно было сбрось еще какое-то количество денег, чтобы работа продолжалась. Когда была сумма оплачена полностью Саша пропал, словно растворился. Талантлив ли он? - Однозначно да. Буду ли я работать с ним снова - однозначно нет.