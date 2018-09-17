Здравствуйте. Мы - хостинговая компания 2by2host, занимаемся хостингом и веб-разработкой. В данный момент нуждаемся в UX/UI специалисте на полный день или на несколько часов в день на проект по созданию и улучшению ...
Разработать дизайн сайта по прототипу
Разработать дизайн по прототипу, ссылку вышлю исполнителю в личку.
Необходимые страницы:
- Главная
- Страница категорий
- Страница товара
- Блог (общая)
- Блог (статья)
- Спасибо за заказ
- Оплата и доставка
- 404
- Корзина (оформление заказа)
Выбранный исполнитель
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