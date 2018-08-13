Необходимо разработать адаптивный дизайн сайта недвижимости, по продаже и аренде. Техническое задание по ссылке: https://dropmefiles.com/LJ319
Дизайн, верстка, запуск рассылки
Добрый день, нужно рассылать нашим клиентам информацию о текущих скидках и спец предложениях,
Учетная система 1с ут11.4
Битрикс 24
сайт на CMS Битрикс
Нужно подготовить шаблон с дизайном, предложить более оптимальный метод рассылок.
Запустить
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн интернет магазина, логотип дам! Образец в лч!Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Требуется редизайн ювелирного интернет-магазина. Первый этап: Главная страница, Страница каталога, Карточка товара, Страница Самовывоза, Страница Доставки, Внутренняя контентная страница, Корзина и оформление заказа. Второй этап: Мобильная ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо создать макет небольшой рассылки + отрисовать к нему иллюстрацию. Иллюстрация нужна в таком стиле: http://prntscr.com/ki08ou Внимание! Уважаемые фрилансеры, Оставляя заявку на сотрудничество, вы подтверждаете способ ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
надо заменить фоновую картинку в шапкеЗавершен7 лет назад
Нужно сделать адаптивную версию страницы товара (под бутстрап). 4 версии 1170, 970, 750 и 360. Предоставлю макет главной в слоях (только он в двух версиях). Сайт проекта: https://art-holst.com.ua Страницы товара: https://art-holst.com.ua/nature/image/2991 https://art-holst.com.ua/pejzazh/image/27563 ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыДизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать современный дизайн сайта. Основа будет браться со следующих сайтов: utilit.ru и sibekcompany.ru (данные сайты являются филиалами общей компании), поэтому необходимо будет предусмотреть возможный переход на эти сайты как элементы ...Завершен7 лет назад
- $60
Добрый день нужно сделать псд макет из jpegЗавершен7 лет назад
- $50
Новый дизайн для интернет магазина казахских сувениров и услуг связанных с национальными казахскими традициями. Разработать требуется 3 страницы: ГлавнаяСтраница со списком товараСтраница товараВнутренние страницы разрабатывается после утверждения дизайна главной ...Завершен7 лет назад