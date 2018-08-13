Дизайн, верстка, запуск рассылки

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Закрыт6 заявок222 просмотра

Добрый день, нужно рассылать нашим клиентам информацию о текущих скидках и спец предложениях, 

Учетная система 1с ут11.4

Битрикс 24

сайт на CMS Битрикс

Нужно подготовить шаблон с дизайном, предложить более оптимальный метод рассылок.

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7 лет назад
Brusyantsev
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров