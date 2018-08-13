Дизайн, верстка, запуск рассылки

Нужно сделать адаптивную версию страницы товара (под бутстрап). 4 версии 1170, 970, 750 и 360. Предоставлю макет главной в слоях (только он в двух версиях). Сайт проекта: https://art-holst.com.ua Страницы товара: https://art-holst.com.ua/nature/image/2991 https://art-holst.com.ua/pejzazh/image/27563 ...