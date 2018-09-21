Новый дизайн для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки282 просмотра

Новый дизайн для интернет магазина казахских сувениров и услуг связанных с национальными казахскими традициями.

Разработать требуется 3 страницы:

  • Главная
  • Страница со списком товара
  • Страница товара
Внутренние страницы разрабатывается после утверждения дизайна главной

Структура блоков остается схожей с первичным макетом.

Пример сайта который нравится: http://www.empire.kz/

Сайт который был ранее: http://www.aigulline.kz/

7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
$57
3 дня
Самый надежный, ответственный и грамотный дизайнер из всех, с кем работал до этого.
Сотрудничество прошло продуктивно, заказчик всегда на связи, рекомендую.

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад