Дизайн для группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок218 просмотров

Нужна обложка, шаблон под товары, шаблон под посты, шаблон шапки страницы подписной 

Сроки –  до 14:00 12.08.2018 

Цену предлагайте 

Обязательно портфолио

7 лет назад
kolyaa757
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров