Сделать обложку, значок для канала в Youtube

Требуется сделать обложку, значок (лого) для канала на Youtube. Проверить на корректность отображения на разных устройствах.

Есть исходники (psd) оформления шапки для Вконтакта, есть исходники логотипа (см в прикрепленных файлах). Исходники вышлю после выбора подрядчика.

Результаты работы предоставить в png и psd (по слоям).

Идея канала это продолжение основной группы в Вк

https://vk.com/rastim_bogatirya

ЦА Женщины 25-37 лет с детьми от 2-9 лет. Группа посвящена укреплению иммунитета у детей. формированию правильных привычек, балансировке питания.

Оптимальный срок выполнения работы к 14-15 августа.

Прошу озвучивать стоимость и сроки выполнения.