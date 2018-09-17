Сделать обложку, значок для канала в Youtube

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Завершен15 заявок232 просмотра

Требуется сделать обложку, значок (лого) для канала на Youtube.  Проверить на корректность отображения на разных устройствах.

Есть исходники (psd) оформления шапки для Вконтакта, есть исходники логотипа (см в прикрепленных файлах). Исходники вышлю после выбора подрядчика.

Результаты работы предоставить в png и psd (по слоям).

Идея канала это продолжение основной группы в Вк

https://vk.com/rastim_bogatirya

ЦА Женщины 25-37 лет с детьми от 2-9 лет.  Группа посвящена укреплению иммунитета у детей. формированию правильных привычек, балансировке питания.

Оптимальный срок выполнения работы к 14-15 августа.

Прошу озвучивать стоимость и сроки выполнения.

7 лет назад
Qusto
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$15
1 день
Оперативно отработали. Все корректно и быстро. Рекомендую для сотрудничества
Работали, все круто!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад

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