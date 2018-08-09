Нужен крутой дизайнер со вкусом. с опытом. быстрый как пуля.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок305 просмотров

Привет, самый лучший дизайнер.

Нужно сделать лендинг по прототипу. 

Прототип по ссылке.

https://app.moqups.com/[email protected]/jofhXWoCE5/view

Мы уже делали подобный сайт по похожему прототипу, по дизайну получилось на 6 баллов из 10. 

Нужно сделать еще лучше, чем вот тут. 

Ниже референсы, того что мы уже делали, и что нужно превзойти. 

https://pavelrakov.online/v/Imtest/

http://pavelrakov.online/v/fe-podarki

http://pavelrakov.online/v/start-womens

Если вы посмотрели сайты с примерами, то напишите в начале  ответного письма слово - ого. 

Сделать нужно будет за день. То есть, вот если вы сейчас свободны, то приступить нужно будет сейчас.

Дедлайн до 10-00 завтра утра. Если сделаете все круто, у меня будет второй прототип и я вам отдам еще заказ. 

Также необходимо прорисовать адаптер для мобильной версии и планшета. 

Я кстати, пишу очень крутые отзывы, так что работать со мной еще и выгодно, так как вы привлекаете на крутой отзыв нового заказчика, при условии, что вы не дилетант и уверены в своих силах сделать крутую работу. 

По прототипу. Блоки должны быть уникальные. Не обязательно следовать прототипу и делать как там нарисовано, нужно подумать и предложить как визуально это будет круто смотреться. 

7 лет назад
eddiorel
Эдуард 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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