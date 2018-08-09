Нужен крутой дизайнер со вкусом. с опытом. быстрый как пуля.

Привет, самый лучший дизайнер.

Нужно сделать лендинг по прототипу.

Прототип по ссылке.

https://app.moqups.com/[email protected]/jofhXWoCE5/view

Мы уже делали подобный сайт по похожему прототипу, по дизайну получилось на 6 баллов из 10.

Нужно сделать еще лучше, чем вот тут.

Ниже референсы, того что мы уже делали, и что нужно превзойти.

https://pavelrakov.online/v/Imtest/

http://pavelrakov.online/v/fe-podarki

http://pavelrakov.online/v/start-womens

Если вы посмотрели сайты с примерами, то напишите в начале ответного письма слово - ого.

Сделать нужно будет за день. То есть, вот если вы сейчас свободны, то приступить нужно будет сейчас.

Дедлайн до 10-00 завтра утра. Если сделаете все круто, у меня будет второй прототип и я вам отдам еще заказ.

Также необходимо прорисовать адаптер для мобильной версии и планшета.

Я кстати, пишу очень крутые отзывы, так что работать со мной еще и выгодно, так как вы привлекаете на крутой отзыв нового заказчика, при условии, что вы не дилетант и уверены в своих силах сделать крутую работу.

По прототипу. Блоки должны быть уникальные. Не обязательно следовать прототипу и делать как там нарисовано, нужно подумать и предложить как визуально это будет круто смотреться.