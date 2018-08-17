Дизайн мобильной версии сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки346 просмотров

Нужен дизайн для мобильной версии сайта, 8 страниц, версия для планшета и смартфона

7 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$170
10 дней
Как всегда все супер, продолжаем сотрудничество!
Всё отлично, спасибо за проект. Продолжаем сотрудничать. Всё отлично :)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад

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