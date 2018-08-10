Страница входа для форума

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок318 просмотров

Нужно нарисовать страницу входа для форума.

Пример

https://staronka.by/content/images/2014/%D0%B4%D0%B5%D0%BA/update-6-login.jpg

https://i.ytimg.com/vi/nqwMRfbvng0/maxresdefault.jpg

Ключевой вопрос к фону и надписи  ( изображение над полем для входа).

1. Фон предполагается взять такой (в прикрепленном)

Обрезать 3/4 нижней части уходящей под землю, оставив купола первых башен.

2. Добавить на фоне Кремля форму входа с прозрачной подложкой, дабы не терять сам фон.

3. Разместить большими буквами надпись над формой надпись " KREML "

Важно оформить с учетом общего фона.

Оставляйте предложения по цене.

Оплата яндекс, киви, сбер.

7 лет назад
arteren
Артем 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Все как нужно!
Все отлично, рад был поработать)

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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