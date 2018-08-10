Приветствую! Ищу кто может хорошо оформить аккаунты в соц сетях для новостного сайта. Интересует стоимость работы, список соц сетей и стоимость
Страница входа для форума
Нужно нарисовать страницу входа для форума.
Пример
https://staronka.by/content/images/2014/%D0%B4%D0%B5%D0%BA/update-6-login.jpg
https://i.ytimg.com/vi/nqwMRfbvng0/maxresdefault.jpg
Ключевой вопрос к фону и надписи ( изображение над полем для входа).
1. Фон предполагается взять такой (в прикрепленном)
Обрезать 3/4 нижней части уходящей под землю, оставив купола первых башен.
2. Добавить на фоне Кремля форму входа с прозрачной подложкой, дабы не терять сам фон.
3. Разместить большими буквами надпись над формой надпись " KREML "
Важно оформить с учетом общего фона.
Оставляйте предложения по цене.
Оплата яндекс, киви, сбер.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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