Дизайн для сайта Лото

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Завершен1 заявка161 просмотр

Интересует создание дизайна для похожего проекта http://e-loto.net

7 лет назад
vitalik2283
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
7 лет назад
$300
12 дней
Разработка была на высшем уровне, кроме основной страницы, нужно было сделать личный кабинет. Всё на высшем, уровне, рекомендую работать с Артёмом!
Виталий один из немногих заказчиков кто знает чего хочет, чёткое понимание концепции дало плоды, постоянно на связи, однозначно рекомендую работать с Виталием!

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
7 лет назад
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