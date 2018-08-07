Сверстать письмо для e-mail рассылки

Нужно сверстать письмо "спасибо за заказ" для интернет-магазина.

Структура письма: 1) шапка с лого или с фирменным паттерном (лого и паттерн есть). 2) Текст обращения 3) Данные о заказе (контакты и сам заказ) . 4) Футер с кнопками соц. сетей.