Дизайн лэндинга по услугам сантехника

Требуется веб-дизайнер для помощи в оформлении сайта (куплен шаблон). Нужно подобрать картинки по тематике, разработать логотипы, иконки и т.д. по ТЗ и также проконсультировать по визуальной части сайта. Пишите стоимость ваших услуг и примеры работ.