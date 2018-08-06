Требуется веб-дизайнер для помощи в оформлении сайта (куплен шаблон). Нужно подобрать картинки по тематике, разработать логотипы, иконки и т.д. по ТЗ и также проконсультировать по визуальной части сайта. Пишите стоимость ваших услуг и примеры работ.
Дизайн лэндинга по услугам сантехника
Нужно сделать дизайн лэндинга по услугам частного сантехника на подобие https://youtu.be/a38qA38Fu_Q
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Услуги
-установка ванны
-установка раквины
И т.д.
Монтаж
- монтаж системы отопления
- монтаж теплых полов
И т.д.
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Содержание как в примере, а дизайе, эффекты и пр другие.
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