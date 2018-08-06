Нужен дизайн сайта

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки156 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта. По скайпу все подробно обсудили. 

7 лет назад
webcoders
Никита 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$450
5 дней
Долго выбирал дизайнера. Почитал отзывы, блог, и все сомнения развеялись окончательно. Человек рисует не "от балды", а может обосновать каждое решение: шрифты, цвета, формы, расположение. Знает все современные тенденции в дизайне сайтов. Знает как верстают сайты, а это значит не выдумавыет каких-то непонятных решений в адаптивных версиях. Мне как верстальщику очень понравился результат. Все четко! Заказчик доволен. Правок практически не вносили (меняли вещи не связанные с дизайном, скорее со структурой). Все понравилось с первого раза! Результат: крутой дизайн, не шаблонный, точно по ТЗ заказчика. Сроки соблюдены. Исполнитель всегда на связи. В общем если не хотите мучений, если нужен крутой дизайн - то вы знаете к кому обращаться! Рекомендую всем на 100%!
Понравился и проект и заказчик. С хорошими людьми приятно работать! :) Никита на связи, приятный в общении, с быстрой оплатой. Рекомендую, как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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