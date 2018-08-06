Дизайн сайта сео студии. С фирменным стилем.

Нужен простеньки дизайн сео студии, но со вкусом. Структура есть и видения. Можно нарисовать верхнюю часть сайта шапку, меню и логотип и контентный блок этого достаточно будет. Рассчитаюсь взаимной помощью оптимизации любого проекта. Покажу реально действующий проект оптимизированный и продвигаемый с топ 100 до топ 1 ~300 ключей высокочастотных и среднечасоотных. Прошу писать серьёзных людей и с хорошим чувством стиля. Возможна дальнейшая совместная работа. Пишите скайп.