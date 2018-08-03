Редизайн сайта с версткой

Необходимо сделать редизайн публичной части , до авторизации .

И сверстать.

Сайт http://ffffff.ru

Исходный код не предоставляется.

Предпочтительно в сине-голубых тонах. но это не догма а пожелание.

Работа возможна в паре с СЕОшником . по обсуждению дизайна.

Целевая аудитория мужчины 20-60 лет в основном с высшим техническим образованием.

Сайт создается именно для людей а не для поисковиков. Задача показать в выгодном свете и чтобы клиент ДОБРОВОЛЬНО зарегистрировался, без давления и обмана.

Портфолио обязательно. Будет проверяться через связь с владельцем сайта.

Пишите цены обязательно! не можете сказать, пишите минимальую цену. без них не рассматривается.