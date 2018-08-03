Нужно отрисовать главную страницу, а на основе нее: — О компании; — История компании (аналогично как на текущем сайте); — Раздел в каталоге товаров; ...
Редизайн сайта с версткой
Необходимо сделать редизайн публичной части , до авторизации .
И сверстать.
Сайт http://ffffff.ru
Исходный код не предоставляется.
Предпочтительно в сине-голубых тонах. но это не догма а пожелание.
Работа возможна в паре с СЕОшником . по обсуждению дизайна.
Целевая аудитория мужчины 20-60 лет в основном с высшим техническим образованием.
Сайт создается именно для людей а не для поисковиков. Задача показать в выгодном свете и чтобы клиент ДОБРОВОЛЬНО зарегистрировался, без давления и обмана.
Портфолио обязательно. Будет проверяться через связь с владельцем сайта.
Пишите цены обязательно! не можете сказать, пишите минимальую цену. без них не рассматривается.
Заявки фрилансеров
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