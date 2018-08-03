Нужен дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка116 просмотров

нужно сделать главную и пару внутренних, подробно все обсудим по скайпу

7 лет назад
sanchoroz
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$600
7 дней
Прекрасная работа как и всегда у Алексея Бычкова - качественно и в срок =). Работать с Алексеем - одно удвольствие. Всегда поможет советом и добавит идею. Обращайтесь, не пожалеете.
Понравилось работать с Александром, приятный в общении заказчик. Понятное ТЗ, на связи, быстрая оплата — приятно сотрудничать :) Всем рекомендую! Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад