Основная тема сайта - инструкция по заработку первого миллиона рублей, нужно сделать какой-то очень пафосный сайт. При этом информативный. На главной должен быть чемодан денег или в целом побольше вставок с деньгами. Так же прошу ...
Нужен дизайн сайта
нужно сделать главную и пару внутренних, подробно все обсудим по скайпу
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