Сделать дизайн сайта/лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки310 просмотров

Проект состоит из 2-х частей.

Если готовы выполнить обе части, то указывайте этот в своем предложении. 

Часть 1. Нужно сделать дизайн посадочной страницы вдохновляясь на существующий пример. 

Результат должен быть в psd, полностью подготовленный для порезки верстальщиком.

Если, готовы потом сверстать дизайн в html, то:

Часть 2. Корректно порезать и натянуть дизайн из п.1 на bootstrap. Разумеется должно нормально выглядеть во всех размерах экрана. Результат должен быть в виде оригинальных бутстраповских файлов + дополнительно ваши файлы с исходниками.

Если готовы браться только за первую часть, то укажите это в своем предложении. 

Оплата Яндекс Деньгами

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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: По итогу работы передаются все права. Для фото лучше использовать 123rf

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

ВАЖНО: В части дизайна работа принимается, когда дизайн меня устроит. Проект на дизайн, так что требуется портфолио с предыдущими работами. 

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BootstrapHTML
7 лет назад
egenius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

Kavaljok
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$45
2 дня
Понравилось работать с Игорем. Качество результата радует, сроки соблюдены. С удовольствием буду приглашать его и на другие проекты.
С Евгением было приятно работать. Вежливый человек, ставит задачи корректно, быстро отвечает. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kavaljok
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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