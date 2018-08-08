Нужно создать футбольный менеджер на сайте(за всей инфой в лс) деньги имеются
Сделать дизайн сайта/лендинга
Проект состоит из 2-х частей.
Если готовы выполнить обе части, то указывайте этот в своем предложении.
Часть 1. Нужно сделать дизайн посадочной страницы вдохновляясь на существующий пример.
Результат должен быть в psd, полностью подготовленный для порезки верстальщиком.
Если, готовы потом сверстать дизайн в html, то:
Часть 2. Корректно порезать и натянуть дизайн из п.1 на bootstrap. Разумеется должно нормально выглядеть во всех размерах экрана. Результат должен быть в виде оригинальных бутстраповских файлов + дополнительно ваши файлы с исходниками.
Если готовы браться только за первую часть, то укажите это в своем предложении.
Оплата Яндекс Деньгами
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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.
ВАЖНО: По итогу работы передаются все права. Для фото лучше использовать 123rf
ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!
ВАЖНО: В части дизайна работа принимается, когда дизайн меня устроит. Проект на дизайн, так что требуется портфолио с предыдущими работами.
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