Дизайн главной страницы сайта

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Завершен36 заявок385 просмотров

Требуется сделать дизайн главной страницы сайта.

Сайт уже давно работает, но  его нужно обновить. Далее будет перенос на опенкарт. Сейчас нужен только дизайн.

Часть останется прежним, но нужны некоторые доработки. Подробнее во вложении.

Opencart
7 лет назад
otl5ru
Марина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$80
4 дня
Был сделан отличный прототип. Но с дизайном не сошлись. Хотя у дизайнера много хороших сайтов. Все равно рекомендую. Всегда на связи.
Все супер

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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