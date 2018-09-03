Редизайн сайта

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Завершен23 заявки323 просмотра

Нужен редизайн сайта. Подробности в ЛС. Кто сейчас свободен

7 лет назад
dionis1503
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$100
8 дней
Очень хороший специалист. Работу выполнил на отлично, внимательно относился к деталям. Рекомендую!
Рекомендую Дениса. Сотрудничеством полностью доволен. Надеюсь, что это не последний наш совместный проект

Заявки фрилансеров

mis316
Роман 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад