Сделать по готовому шаблону дизайн карты мира

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок193 просмотра

Всем привет!

Необходимо сделать по готовому шаблону( есть аналогичная карта) , дизайн карты мира. Внести небольшие корректировки. Формат А2.

Все детали и технические нюансы предоставим в переговорном процессе. После выполнения этого задания. Будут аналогичные.

Спасибо за внимание.

7 лет назад
Angelov82
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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