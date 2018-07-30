Необходим Дизайн который работает в Axure

Для сайта нужно сделать шапку и подвал - эффектное фотореалистичное изображение меди, латуни, бронзы. Сейчас все слишком блекло и невзрачно, нужно ярко, глянцево. Без эффектов старения, выщерблен и прочего - все новое, только ...