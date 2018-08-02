Требуется опытный дизайнер веб-интерфейсов со знанием CSS-фреймворка Bootstrap. Рассматриваем кандидата, способного работать удаленно, без срывов сроков, с нагрузкой 20-25 часов в неделю (примерно, полставки). Готовы оплачивать за работу 40 000 рублей в ...
Дизайн сайта IT профиля
Нужен сайт-визитка для компании, профиль IT
Материалов к сайту нет, кроме логотипа. Делаем на примере других сайтов, линки предоставлю
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Указывайте, пожалуйста, цену и сроки
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