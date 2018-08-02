Дизайн сайта IT профиля

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Закрыт49 заявок349 просмотров

Нужен сайт-визитка для компании, профиль IT

Материалов к сайту нет, кроме логотипа. Делаем на примере других сайтов, линки предоставлю

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Указывайте, пожалуйста, цену и сроки

 

7 лет назад
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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