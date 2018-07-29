Требуется опытный дизайнер веб-интерфейсов со знанием CSS-фреймворка Bootstrap. Рассматриваем кандидата, способного работать удаленно, без срывов сроков, с нагрузкой 20-25 часов в неделю (примерно, полставки). Готовы оплачивать за работу 40 000 рублей в ...
Разработать дизайн и сделать вёрстку
Есть тех задание, по которому нужно разработать дизайн и подготовить вёрстку для программирования. Так же требуется доработка дизайна во время программирования сайта.
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