Разработать дизайн и сделать вёрстку

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Закрыт37 заявок302 просмотра

Есть тех задание, по которому нужно разработать дизайн и подготовить вёрстку для программирования. Так же требуется доработка дизайна во время программирования сайта.

7 лет назад
guest_15329320302034
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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