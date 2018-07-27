Здравствуйте, ищу опытного веб-дизайнера, для дизайна нового проекта с 0. Обязательное условие, наличие портфолио. Прошу оставлять ссылку на портфолио. С Уважением Владислав!
Разработать дизайн сайта
Здравствуйте!
Необходимо разработать (нарисовать) дизайн для веб-сервиса ( в дальнейшем для вёрстки). 5-7 страниц.
Своё портфолио, стоимость и сроки указывайте в заявке к этому проекту.
Подробности обсуждаются с кандидатами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт7 лет назад
Одностраничный пока с расширениемДизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно совсем немного переоформить группу, добавить меню, подобрать несколько подходящих картинок. Срок -1 день.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задание по дизайну: https://docs.google.com/document/d/14ECZqFS5vD1vEh99jFsjaSyc_fZaBbU2b_SAsW9V2j8/edit жду от вас цен и сроков.Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт7 лет назад
Для одного сайта у которого два направления необхоимо выполнить дизайн для двух страниц продающих и технических внутренних. В будущем интересно будет работа дизайн поддержке Первичные наброски по дизайну имеются Задача причесать. Объем ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дизайн сайта на платформе Ecwid, для сообщества вк, и прочих соц. сетей. Готов выслушать альтернативные варианты на платформах Мегагрупп и Нетхаус. Направление магазин элетктроники. Проработать материалы презентанционного характера ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Друзья, ищу дизайнера для создания сайта (двухуровневый) на битрикс (строго, нужен опыт работы именно на битриксе!). Жду от вас примеры работ и стоимость .Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна консультация веб дизайнера. По заполнению контента.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $550
Здравствуйте. Нужен дизайн для двух сайтов медицинской тематики. Главная + рубрика + статья + страница сервиса. Примеры и подробное ТЗ имеется. Сайты по одному макету, но разные элементы. Работа в рамках четкой договоренности по ...Дизайн сайтов69 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет интересует стоимость и сроки разработки и внедрения нового дизайна для этого сайта - https://my-casino.net/ от самого бюджетного варианта до полномасштабного ребрендинга-перерождения сейчас дизайн похож на Riobet, потому хотим ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад