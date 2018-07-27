Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок421 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо разработать (нарисовать) дизайн для веб-сервиса ( в дальнейшем для вёрстки). 5-7 страниц.

Своё портфолио, стоимость и сроки указывайте в заявке к этому проекту.

Подробности обсуждаются с кандидатами.  

7 лет назад
swat54pr
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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