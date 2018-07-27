Дизайн двух сайтов

Здравствуйте. Нужен дизайн для двух сайтов медицинской тематики. Главная + рубрика + статья + страница сервиса.

Примеры и подробное ТЗ имеется. Сайты по одному макету, но разные элементы. Работа в рамках четкой договоренности по стоимости и срокам изготовления. Преимущество кандидатам с хорошим портфолио.

Оплата по Яндекс деньгам, но можно и веб мани.