Нарисовать дизайн сайта

Задача:

Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "займы под материнский капитал".

Сроки:

до 28.07.18, 12:00 по московскому времени.

Оплата:

2700 рублей

Работу нужно будет представить в формате .PSD

Все подробности обсуждаются непосредственно с кандидатами!

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на данный проект. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, работавшим в подобной тематике.