Нарисовать дизайн сайта

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок259 просмотров

Задача: 

Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "займы под материнский капитал". 

Сроки:  

до 28.07.18, 12:00 по московскому времени. 

Оплата: 

2700 рублей 

Работу нужно будет представить в формате .PSD

Все подробности обсуждаются непосредственно с кандидатами! 

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на данный проект. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, работавшим в подобной тематике.

7 лет назад
goltsmanmaxim
Максим 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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