Добрый день, Серафима. Моему другу нужен сложный дизайн социального сервиса. Прототип есть. Опять к вам:)
Дизайн обменника
Разработка современного и уникального дизайна обменного пункта. Два типоразмера десктоп и мобайл. Сайт на движке http://exchange.premiumexchanger.com Функционал сайта уже собран, все меню выведены. Срок исполнения 14 дней. Бюджет 650$. Бриф и подробности через личку, после рассмотрения и принятия кандидатуры исполнителя..
Заявки фрилансеров
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