Дизайн обменника

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок219 просмотров

Разработка современного и уникального дизайна обменного пункта. Два типоразмера десктоп и мобайл.  Сайт на  движке  http://exchange.premiumexchanger.com Функционал сайта уже собран, все меню выведены. Срок исполнения 14 дней. Бюджет 650$. Бриф и  подробности через личку, после рассмотрения и принятия кандидатуры исполнителя..

7 лет назад
chumak-info
Александр 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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