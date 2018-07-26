Ищем специалиста для создания товарных лендингов. Объем работы примерно 10 лендингов в месяц. Т.е. 1 лендинг в 2-3 дня. На данный момент есть аккаунт на Платформе LP, но можем рассмотреть и другие варианты. ...
Дизайн форума для игрового сервера
Нужно сделать простенький дизайн форума по игре RFOnline. Более подробную информацию и примеры при личной беседе.Форум стоит на платформе Xenforo. Срок на выполнение 20дней.
Заявки фрилансеров
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