Наполнение форума XenForo разделами и темами

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Завершен3 заявки683 просмотра

Приветствую!

Нужен исполнитель, который уже имел опыт в наполнение форумов разделами и темами.

Желательно владение админкой XenForo.

Разделы и темы планируются самые разнообразные, нет строгой тематики!

Пишите обязательно есть ли опыт работы с XenForo или нет!!!

XenForo
7 лет назад
weblancer-boss
Иван 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$15
3 дня
Придраться не к чему, всё сделано на отлично! Рекомендую.
Все понравилось, спасибо, обращайтесь!

Заявки фрилансеров

KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад