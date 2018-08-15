Контент на сайт на битриксе

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Добры день.

Мы юридическая компания.

У нас несколько сайтов на битриксе. 

Один основной, где периодически обновляется информация - https://prifinance.com/

Другой на англ языке, он сейчас в активной доработке - https://offshoreassistants.com/

Также есть на украинском.

Они все написаны в системе битрикс. 

На сайт надо будет заливать инфу и таблицы с ценами + красивое оформление, как тут, например, -  https://prifinance.com/registration-offshornye-kompanii/belize/

Сейчас - надо активно дозаполнить контент на английском сайте и срочно поставить несколько таблиц на русский. 

Сможете ли вы это делать? Сколько будут стоить ваши услуги? 

7 лет назад
guest_15343430824638
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$200
20 дней

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад