Контент на сайт на битриксе

Добры день.

Мы юридическая компания.

У нас несколько сайтов на битриксе.

Один основной, где периодически обновляется информация - https://prifinance.com/

Другой на англ языке, он сейчас в активной доработке - https://offshoreassistants.com/

Также есть на украинском.

Они все написаны в системе битрикс.

На сайт надо будет заливать инфу и таблицы с ценами + красивое оформление, как тут, например, - https://prifinance.com/registration-offshornye-kompanii/belize/

Сейчас - надо активно дозаполнить контент на английском сайте и срочно поставить несколько таблиц на русский.

Сможете ли вы это делать? Сколько будут стоить ваши услуги?