Необходимо разместить информацию на сайте по ТЗ - 50 товаров. ТЗ в личку исполнителю Постоплата на карту приватбанк или яндекс кошелек.
Контент на сайт на битриксе
Добры день.
Мы юридическая компания.
У нас несколько сайтов на битриксе.
Один основной, где периодически обновляется информация - https://prifinance.com/
Другой на англ языке, он сейчас в активной доработке - https://offshoreassistants.com/
Также есть на украинском.
Они все написаны в системе битрикс.
На сайт надо будет заливать инфу и таблицы с ценами + красивое оформление, как тут, например, - https://prifinance.com/registration-offshornye-kompanii/belize/
Сейчас - надо активно дозаполнить контент на английском сайте и срочно поставить несколько таблиц на русский.
Сможете ли вы это делать? Сколько будут стоить ваши услуги?
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